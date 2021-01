Florista Verdelinho venceu concurso de montras de Natal

Marta Neves Hoje às 21:24 Facebook

Twitter

Partilhar

Câmara Municipal do Porto divulgou esta segunda-feira os vencedores do concurso de montras de Natal 2020.

"A escolha foi difícil", assumiu a Câmara do Porto, dando nota que dos 138 participantes no concurso de montras de Natal 2020, o primeiro lugar foi arrecadado pela florista Verdelinho, localizada na Rua de Cedofeita, 566, no Porto.

A distinção foi conquistada graças "à criatividade e aos materiais empregues", lê-se no comunicado. Maria Luísa Monteiro, com loja aberta "há quase 40 anos", disse que ficou "muito feliz" com a notícia.



"Depois de um ano tão difícil, este prémio [2250 euros] foi muito bom", afirmou a florista.



A segunda classificada foi o Armazém dos Linhos, na Rua de Passos Manuel, que receberá um prémio de 1750 euros. Ao terceiro concorrente melhor qualificado, a Sogevinus Wine Shop Flores, na Rua das Flores, será atribuído um prémio de 1250 euros.

A avaliação das candidaturas teve por base critérios como a originalidade e criatividade, a integração do produto da loja no comércio, as cores, os materiais utilizados e a iluminação e a estética do conjunto.

Entre o 4.º e o 10.º classificados houve menções honrosas, pela seguinte ordem: Semilac, illustrART, Clérigos In, Casa dos Forros, Fernandes Mattos e Ca Lda., Agrafo Studio e Marcolino.

O prémio "Montra Amiga do Ambiente" foi atribuído à composição apresentada pela farmácia Farma24.