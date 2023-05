Lojista do Bolhão vai processar Câmara do Porto por "calúnia"

Ana Correia Costa Hoje às 16:54 Facebook

Twitter

Partilhar

Autarquia afirma que comerciante distribuiu "panfleto difamatório", mas visada nega.

Uma lojista do Mercado do Bolhão, no Porto, vai mover um processo-crime contra a Câmara da Porto, por considerar que a Autarquia fez declarações caluniosas quando a acusou de "distribuir panfletos difamatórios" e de "ferir e manchar a marca Bolhão".

Helena Ferreira, que detém a empresa Oliva & Co. e pretende abrir um estabelecimento dedicado ao azeite, fez saber que ainda não abriu a loja devido a deficiências encontradas no espaço, designadamente "fragilidades numa parede e infiltrações de água", problemas para os quais diz não encontrar resposta junto da Câmara, apesar de, em março, ter feito chegar uma missiva ao presidente da Autarquia, Rui Moreira.