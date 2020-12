Madureira"s acusado de aproveitar a crise sanitária para despedir meia centena

Hoje às 18:15 Facebook

Sindicato denuncia "acordos forçados" para revogação de contratos e sem indemnizações aos trabalhadores.

O Sindicato dos Trabalhadores da Indústria de Hotelaria, Turismo, Restaurantes e Similares do Norte acusa o "Madureira"s" de proceder a um despedimento coletivo "em incumprimento com os formalismos legais" e sem pagar qualquer indemnização a mais de 50 trabalhadores do grupo de restauração.

"O grupo Madureira"s tem a sua marca bem expandida no mercado, tem cerca de vinte estabelecimentos, tem uma boa taxa de ocupação [...], não existe nenhuma razão para estes despedimentos. [...] Está a aproveitar-se da crise para despedir [...], sem os direitos mínimos referentes a férias e subsídio de Natal", lê-se em nota publicada este sábado pelo sindicato.

O JN procurou obter esclarecimentos por parte da administração do Madureira"s, mas todos os contactos com a administração do grupo de restauração, sediado em Rio Tinto, resultaram infrutíferos.