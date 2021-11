Porto abre programação de Natal

Almiro Ferreira Hoje às 20:52 Facebook

Rui Moreira percorre a Baixa nesta quarta-feira. Câmara prepara programa sobre a minimização dos impactos da pandemia no comércio.

É já neste feriado de dezembro que arranca oficialmente a programação de Natal na cidade do Porto. Sem a festa de outros anos na Avenida dos Aliados, devido as novas restrições sanitárias e também por causa das obras do Metro na Avenida dos Aliados, o presidente da Câmara Municipal do Porto, Rui Moreira, estará, às 17.30 horas desta quarta-feira, nos Jardins do Palácio de Cristal, para ver o resultado de um projeto de iluminação que, este ano, abrilhantará a Avenida das Tílias.

Segundo nota de imprensa da Câmara Municipal do Porto, Rui Moreira avaliará a situação pandémica e anunciará as medidas de apoio aos agentes económicos da cidade.

Do programa desta quarta-feira constam, ainda, concertos gratuitos, a partir das 16.30 horas, no Super Bock Arena - Pavilhão Rosa Mota, com artistas como Rita Rocha, Bárbara Tinoco e Carolina Deslandes.

Após a visita à Avenida das Tílias, o presidente da Câmara Municipal do Porto fará, a pé, o trajeto entre os Jardins do Palácio de Cristal e a Avenida dos Aliados, onde terá a oportunidade de ver a Árvore de Natal, já iluminada, em frente aos Paços do Concelho.

A meio do percurso, Rui Moreira passará pela Rua de Cedofeita que, nesta quadra natalícia, a par da Rua das Flores, receberá um projeto especial na zona pedonal: o lançamento de flocos de neve, a cada 30 minutos, em períodos do dia selecionados.

Uma iniciativa que, entre muitas outras, pretende ser uma forma de estímulo ao comércio tradicional e também à partilha de experiências em família.