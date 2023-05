18 mil mulheres inscritas para correr contra o cancro da mama no Porto

JN Hoje às 09:39 Facebook

Prova acontece no domingo com atletas e famosas. Parte do valor das inscrições revertem para o IPO Porto para a luta contra o carcinoma da mama.

A união entre a prática desportiva e a solidariedade é o maior propósito da EDP Corrida da Mulher que já conta com 18 mil inscrições, sendo que esta sexta-feira e amanhã, sábado, ainda é possível entrar na iniciativa no Alameda Shop & Spot, até ser atingido o número limite de vagas.

Organizada pela Runporto, a prova junta corrida e caminhada, com partida marcada para as 10 horas, na Alameda das Antas, lugar que é também de chegada.

Entre as participantes (o evento é exclusivamente feminino) conta-se com a presença de mulheres ligadas ao desporto e ao mundo dos famosos. Jéssica Augusto, detentora de várias medalhas europeias de fundo, meio-fundo e corta-mato é um dos nomes das atletas de elite que vão participar na grande prova feminina.

.Apesar do cariz competitivo não ser o mais importante desta corrida, a atleta olímpica, atualmente no S.C. Braga, vai batalhar pelo o primeiro lugar no pódio, que atualmente pertence a Rafaela Fonseca, vencedora da última edição, com 17 minutos e cinco segundos.

Do lado dos famosos, Claudia Jacques, Catarina Oliveira (Cattefitness), Kelly Baron e Sara Veloso participarão na prova de cinco quilómetros, na Alameda do Dragão.

A EDP desafia, também, todas as participantes da prova a juntarem-se à iniciativa "Run for Tomorrow", com a oferta de sapatilhas que já não são usadas e que poderão ser entregues esta sexta-feira e sábado quando forem levantados os dorsais, no Alameda Shop and Spot.

Esse calçado será doado à EntreAjuda, que fará a distribuição pelos mais necessitados.

Na meta, haverá um momento musical com os Damásio Brothers e Zé Amaro.

Desde 2006 que a corrida decorre , reunindo ao logo das suas 16 edições mais de 224 500 mulheres.

Devido à prova, haverá condicionamentos de trânsito em várias artérias da envolvente à Alameda das Antas que podem ser vistos no site da prova ou no portal do munícipe.