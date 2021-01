Adriana Castro Hoje às 13:54 Facebook

Andante sub 13 teve uma média de 24 mil utilizadores mensais no ano passado. Câmaras do Porto, de Matosinhos, da Maia e de Gaia complementaram oferta e garantiram mais 11 mil títulos gratuitos.

Mais de 35 mil crianças e jovens viajaram de borla nos transportes do Porto no ano passado. O passe andante sub13 metropolitano foi usado, em média, por 24 mil crianças todos os meses e os passes gratuitos oferecidos por câmaras como Porto, Matosinhos, Gaia e Maia tiveram mais de 11 mil utilizadores.

O andante sub13 entrou em vigor em setembro de 2019 e tornou-se metropolitano em 2020. Mas as câmaras do Porto, Matosinhos e Maia decidiram complementar a oferta e estender a gratuitidade até aos 18 anos. Gaia, por sua vez, oferece passe metropolitano a alunos universitários.