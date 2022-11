40 mil pessoas por dia no Terminal de Campanhã

Rede Expressos muda operação no Porto a partir de dia 22. Central do Campo de 24 de Agosto vai encerrar.

A Rede Expressos, a maior empresa de autocarros a operar em Portugal, vai começar a trabalhar no Terminal Intermodal de Campanhã (TIC), no Porto, a partir do próximo dia 22. Cerca de 40 mil pessoas vão passar diariamente pela nova estrutura, inaugurada em julho, onde serão realizados cerca de 700 horários todos os dias.

O terminal do Campo de 24 de Agosto é assim encerrado, cumprindo-se desta forma a vontade da Câmara do Porto de libertar o centro urbano da cidade da circulação de veículos pesados de passageiros. O JN contactou a Transdev, proprietária do terminal do Campo 24 de Agosto, para saber qual o futuro do equipamento, mas não obteve resposta.

"Vamos quase triplicar a oferta e já temos pedidos de novas linhas para a Flixbus e para a Gipsyy que estão em fase de autorização. Também a Rede Expressos já pediu uma nova linha", explicou ao JN Teresa Stanislau, gerente da STCP Serviços, responsável pelo terminal de Campanhã.

A sinalética no TIC será melhorada, assim como a informação prestada ao passageiro. "A gestão do terminal é muito evolutiva. De repente teremos muita gente, o que pode gerar alguma confusão, quer ao passageiro, quer aos operadores. Não é só o facto do espaço ser novo, mas a própria gestão e a forma como se organiza a abordagem aos cais de embarque", acrescenta Teresa Stanislau.

Como um aeroporto

No TIC, os utentes podem circular na zona superior do edifício, estar na sala de espera, na cafetaria ou na galeria. Só acedem ao cais na hora exata de embarque numa lógica diferente de outros terminais e numa organização mais próxima da de um aeroporto. "Esta rotatividade nos cais pode gerar alguma confusão em utentes e operadores, vamos criar com esta ida da Rede Expressos para o TIC uma zona de reforço. Onde hoje são os lugares de estacionamento para os autocarro vamos ter uma área que levará à duplicação desses cais, precisamente para permitir esta fase de transição", explica a responsável.

O terminal tem uma capacidade para mil serviços por dia e, desde a sua inauguração, já por ali passaram cerca de meio milhão de pessoas. O espaço tem ligação direta aos restantes modos de transportes.

De Norte a Sul

A Rede Nacional de Expressos surgiu em 1995 para assegurar o transporte de passageiros entre as principais cidades e vilas e da junção de várias empresas como a Transdev, a Rodoviária do Tejo, a Barraqueiro, a Eva, e mais recentemente a Renex. Tem mais de 350 autocarros.

Carreiras de fora

As linhas interurbanas, como as da Gondomarense, permanecerão em Justino Teixeira. Apenas a linha 81 da Valpi faz uma abordagem no TIC.