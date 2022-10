65 mil árvores avaliadas à lupa por ano no Porto

Manutenção e avaliação fitossanitária são permanentes e o património arbóreo pode ser consultado no portal criado pela autarquia. Do total de exemplares, 237 estão classificados.

O Porto tem 65 mil árvores públicas das quais 237 estão classificadas. Um património arbóreo constituído por centenas de espécies de todas as idades, tamanhos e cores que são permanentemente monitorizadas pelos serviços da Divisão Municipal de Ambiente, que nos últimos três anos tem desenvolvido um exaustivo trabalho de inventariação. Esta gestão está disponível e aberta a críticas e sugestões de todos os munícipes no Portal de Informação Geográfica do Porto (mapas.cm-porto), na internet. Algumas árvores são abatidas por motivos sanitários ou de segurança mas muitas outras são plantadas. Só no último ano, surgiram na cidade 2600 novas árvores.

Na Rotunda da Boavista, a azáfama dos elementos de uma das equipas da divisão é grande. Podam-se os carvalhos. Os ramos mais baixos são removidos para tornar as alamedas da rotunda mais amplas e facilitar a circulação do ar. "Esta manutenção é feita durante o ano inteiro. Estas árvores mais jovens são podadas na altura de maior calor mas depois temos a gestão das palmeiras muito atingidas pelo escaravelho. Tratamos 120 palmeiras por mês na cidade", explica ao JN Joana Carvalho, engenheira florestal na Divisão de Ambiente da autarquia. É responsável há quatro anos pela equipa que tem dois técnicos superiores e uma equipa operacional com seis elementos.