A âncora misteriosa que o Douro deixou a descoberto

Achado que remonta aos tempos em que a pesca era motor principal da freguesia será avaliado.

A maré baixa deixou a descoberto no rio Douro, na margem, em Massarelos, uma âncora envolta em lodo e musgo. Resquício dos tempos que marcaram a freguesia ribeirinha do Porto que no século passado foi um dos polos industriais e de pesca da cidade. O artefacto avivou as memórias da população que ainda sabe de cor dezenas de histórias dos dias em que os barcos atracavam nos cais.

"A âncora já está há anos na margem. Esteve muito tempo tapada, mas o rio muda e, volta e meia, fica à vista", garante António Coelho, que nasceu em Massarelos há 80 anos e que viu a zona passar de polo industrial a habitacional.