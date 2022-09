A Europa vista como ponto de partida e de chegada

Os Jardins do Palácio de Cristal recebem na manhã deste sábado a segunda conferência do ciclo promovido pela Federação Académica do Porto, em colaboração com o JN, subordinada ao tema "Desafios presentes e do futuro da juventude em Portugal e na Europa".

Lídia Pereira, 31 anos, é eurodeputada em Bruxelas. Nuno Lanhoso, 30, tirou o curso de Medicina em Barcelona e até chegou a exercer, mas desistiu para ser músico. Rita Santos, 21, estuda Direito em Lisboa, mas ainda como aluna do Secundário venceu o concurso Euroscola, que lhe abriu "novos horizontes". Juntamente com Ana Gabriela Cabilhas, presidente da Federação Académica do Porto (FAP), participam hoje, a partir das 11 horas, na conferência "Desafios presentes e do futuro da juventude em Portugal e na Europa", nos Jardins do Palácio de Cristal, no Porto. A organização é da FAP, em colaboração com o JN. A moderação será de Rafael Barbosa, diretor-adjunto do JN.

"No âmbito do Ano Europeu da Juventude, queremos perceber como as políticas europeias influenciam o futuro da juventude, abordar a questão da fuga dos cérebros para fora, e de que forma cada um estimula a pertença de ser europeu", referiu Gabriela Cabilhas.

Lídia Pereira, que foi a número dois na lista do PSD nas eleições europeias, dará enfoque "às questões relacionadas com as crises atuais que afetam as novas gerações e que são transversais aos países europeus, como a guerra, a pandemia e a inflação".

Sem esquecer "a crise energética e o facto da guerra já ter provocado mais de cinco milhões de deslocados", a eurodeputada abordará o tema "do emprego e da qualidade de vida", e quais as "soluções que a Europa tem vindo a adotar para minimizar estes problemas".



Nuno Lanhoso promete contar a sua experiência pessoal para, quem sabe, "inspirar alguém a seguir o que realmente lhe faz feliz". O músico, nascido no seio de uma família de médicos, "era o menino bonito" que acabou também por seguir o mesmo curso. Mas, em 2017, quando regressou a Portugal, exerceu Medicina "apenas seis meses" num hospital do Algarve. Acabou por demitir-se e foi tocar música para bares. "Rapidamente constatei que ganhava mais a tocar música em bares à noite do que a ser médico e isto diz muito do nosso país", contou. No dia 28 do próximo mês lança o álbum de estreia.

Já Rita Santos recordou que ter feito parte da equipa da Escola Secundária José Saramago, em Mafra, que em 2019 venceu o concurso Euroscola - cujo prémio foi uma visita ao Parlamento Europeu, em Estrasburgo - abriu-lhe "horizontes" e foi "uma experiência muito enriquecedora".

Sustentabilidade debatida em Gaia

Subordinada ao tema "Sustentabilidade e ação climática", a terceira e última conferência deste ciclo promovido pela FAP, em parceria com o JN, terá lugar em Gaia, em local ainda a designar. Está marcada para o dia 9 de novembro, às 18 horas. A problemática dos incêndios será um dos temas abordados. Já confirmada está a presença de João Gonçalo Soutinho, que co-fundou a Verde - Associação para a Conservação Integrada da Natureza.

Em Matosinhos falou-se de "Democracia e Liberdade"

"Democracia e Liberdade" foi o tema da primeira conferência deste ciclo, realizado no âmbito do Ano Europeu da Juventude. O debate, que aconteceu em julho, na praia de Matosinhos, contou com a participação de Isabel Guedes, jovem que tinha 21 anos quando foi eleita, pela primeira vez, presidente da Junta de Freguesia de Eja, em Penafiel. Outra das oradoras foi Luísa Salgueiro, presidente da Câmara de Matosinhos e líder da Associação Nacional de Municípios Portugueses, e Gabriela Cabilhas, presidente da FAP. Desemprego, dificuldades em ter habitação própria e falta de correspondência entre o investimento feito ao longo da vida académica e o ingresso no mercado de trabalho foram alguns dos assuntos abordados.