FDUP, a faculdade que venceu a barreira do poder central

Direito assinala este sábado as bodas de prata. Presidente da República aguardado no Porto para as comemorações da mais jovem escola pública de leis do país.

Num 12 de dezembro como o de hoje, já lá vão 29 anos sobre aquele de 1991, cometeu-se a virtude original da Faculdade de Direito da Universidade do Porto (FDUP), que ainda esperou mais três anos pelo parto do despacho ministerial que a instalou e a inaugurou, a tempo do primeiro ano letivo, o de 1994-95. A data foi adotada para o que se assinala agora, o 25.º aniversário de um percurso iniciado no polo universitário do Campo Alegre e perseguido, desde 2004, no emblemático edifício da Rua dos Bragas, herdado de Engenharia.

O presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, é aguardado, às 10.30 horas, para a abertura das comemorações das bodas de prata da FDUP. Ali, no coração do Porto, quase 1900 estudantes - 1300 em licenciaturas de Direito e Criminologia, 500 em mestrados e meia centena em doutoramentos - passaram os últimos meses entre aulas presenciais ou assistidas à distância. A covid-19 também condicionará as comemorações dos 25 anos da FDUP. E embora toda a comunidade, entre antigos e atuais alunos, seja chamada a participar nas celebrações, a gala decorrerá com todas as restrições sanitárias. Será transmitida exclusivamente por via telemática, na Justiça TV.