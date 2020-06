A homenagem de Vhils aos profissionais de saúde está a nascer no S. João

JN Hoje às 16:07 Facebook

Twitter

Partilhar

Rostos tapados com máscaras de proteção. Profissionais prontos para a luta. A homenagem de Alexandre Farto a médicos, enfermeiros e auxiliares portugueses estará pronta nos próximos dias.

A nova intervenção do artista português Alexandre Farto, conhecido por Vhils, é uma homenagem aos profissionais de saúde - considerados os heróis da pandemia - e já pode ser vista numa parede do Hospital de S. João, no Porto.

A obra, que começou a ser feita na semana passada, ainda não está terminada, mas já circula nas redes sociais. A colaboração entre Vhils e a unidade hospitalar portuense surgiu na sequência da edição online do Festival Iminente, que, em tempo de pandemia gerada pelo SARS-CoV-2, decidiu recolher donativos para o Centro Hospitalar e Universitário Lisboa Central e o Centro Hospitalar e Universitário de São João, ambos de referência no tratamento da covid-19.

O trabalho deverá estar concluído nos próximos dias. O eurodeputado socialista e vereador da autarquia portuense Manuel Pizarro, que reintegrou, recentemente, o serviço de medicina interna do Hospital de S. João, foi um dos que partilhou a imagem da obra nas redes sociais.

"Lindo o trabalho do Alexandre Farto", escreveu, exibindo a imagem, onde é possível ver vários rostos, de profissionais de saúde, com máscaras de proteção, prontos para entrar em ação.