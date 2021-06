A pé de Caminha a Vila Real de Santo António em 19 dias

Ana Peixoto Fernandes Hoje às 17:03 Facebook

O objetivo é percorrer a pé, em 19 dias, cerca de 950 quilómetros, entre Caminha e Vila Real de Santo António, sempre com o mar à vista. O desafio foi traçado por André Rocha, 44 anos, gestor de empresas, do Porto, que já está a caminhar rumo ao destino.

Começou no pinhal do Camarido, junto à foz do rio Minho, Caminha, no feriado do Corpo de Deus, e tem a meta programada para o extremo sul da costa portuguesa, junto à fronteira com Espanha, a 21, véspera do aniversário da mulher e antevéspera da festa de eleição, o S. João do Porto.

"Para mim, é o melhor dia do ano. Porventura terei de festejar sentado. Comer umas sardinhas e beber cerveja, mas sentado. Não faço ideia como é que vou terminar isto. Gostava de estar inteiro", brincou, na véspera da partida.