À procura de emprego "sem gravata, sem bancas, sem complicações"

Mais de 150 estudantes participaram, nesta quarta-feira, no ADATO- Another Day At The Office, uma iniciativa criada pela JuniFEUP- empresa júnior da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, que visa promover contactos entre alunos e empresas.

"Sem Gravata, sem bancas, sem complicações" é o mote da iniciativa da JuniFEUP, que foge ao que é comum numa feira de emprego. Segundo a organização, o principal objetivo é "dispersar as formalidades comuns, que certos eventos semelhantes oferecem".

A iniciativa "promove o 'networking' entre estudantes e empresas num contexto mais informal e direto, distinguindo-se de uma tradicional feira de emprego", refere Luísa Leite, manager da JuniFEUP e do ADATO.

Após uma edição online em 2021, fruto da pandemia, a nova edição do ADATO regressou à FEUP. Tendo como finalidade uma sessão de contactos entre estudantes e os líderes de grandes empresas, facilitando a entrada dos participantes no mercado de trabalho, a iniciativa reuniu mais de 150 estudantes.

"O regresso da edição presencial ajudou a que houvesse mais adesão por parte dos estudantes e a comunicação com as empresas acaba por ser mais direta do que em formato online", refere Afonso Carvalho, presidente da JuniFEUP

Afonso conta ainda que, neste ano, houve "números recorde", tanto a nível de estudantes como a nível de empresas. Foram dezenas as empresas das áreas de engenharia, gestão e consultoria que estiveram presentes neste encontro com alunos de diversas universidades.

"Faz muito sentido, nesta altura, participarmos neste tipo de ações que nos são proporcionadas", menciona Maria Marques, estudante da Faculdade de Economia da Universidade do Porto. "Só encontro benefícios nesta iniciativa" acrescenta.