À procura de uma frincha que lhes mate a curiosidade sobre as obras do metro

Está aberto o portão do estaleiro na Rua do Carmo, em frente à Igreja dos Carmelitas, no Porto. Um camião bloqueia parcialmente a entrada, mas as frinchas laterais permitem a Albano Santos dar uma ou duas espreitadelas lá para dentro.

"Passei e quis ver se já tinham feito o buraco. Sei que será um poço de 40 metros. Foi curiosidade momentânea", diz o comerciante do Mercado do Sol, lamentando ter sido "encostado lá para trás" por causa das obras da Linha Rosa. Os "turistas não veem" e as "vendas pararam", queixa-se Albano, de 62 anos, admitindo curiosidade em saber "como está a decorrer" a obra. E o facto é que, à semelhança do comerciante, são muito poucos os que passam pelo estaleiro e não viram a cabeça a tentar perceber o que se passa.

Desde a Rua dos Clérigos até ao Largo dos Loios, a coreografia é a mesma: as cabeças levantam-se e os pescoços esticam-se para tentar assistir ao trabalho das máquinas, cercadas por altos taipais. Junto à Praça da Liberdade, depois do Banco de Portugal, não há saída pedonal, mas Maria Fátima Silva e Abílio Silva prosseguem o seu caminho até às malhas verdes de ocultação. Os vários rasgos oferecem ao casal uma paisagem privilegiada para a obra.