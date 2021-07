A Regaleira e Majestic voltam a receber clientes

Diana Teixeira Hoje às 18:52 Facebook

O primeiro dia deste mês ficou marcado pela reabertura de duas casas históricas da cidade do Porto: a Regaleira, restaurante fundado em 1934, onde nasceu a famosa francesinha, e o Majestic, café icónico com quase cem anos, considerado um dos mais belos do mundo.

Após o encerramento forçado em 2018, devido à revogação do contrato de arrendamento, os irmãos Tiago e Francisco Passos, gerentes da Regaleira, decidiram procurar um novo local para o restaurante. Netos do fundador, António Passos, recordam as dificuldades para encontrar "o sítio certo". Diz Tiago que deixar o restaurante na mesma rua, a do Bonjardim, foi a estratégia para não perder os clientes.

Quem já conhecia os cantos à casa e agora entra na nova Regaleira percebe que só houve mudanças na arquitetura. Quase ao lado do antigo espaço, perto da Praça D. João I, a histórica casa define-se como "a Regaleira de sempre". A mesma família, os mesmos funcionários, a mesma história, o mesmo cardápio, e claro, a francesinha de sempre. Criada em 1952 pelo chefe Daniel David da Silva, a receita mantém-se até aos dias de hoje sem sofrer alterações. "O segredo é o molho", dizem os irmãos Passos.