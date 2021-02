A todo o gás para abrir o Bolhão após o verão

Alfredo Teixeira Hoje às 12:52 Facebook

Requalificação do mercado tem mais de um ano de atraso e comerciantes anseiam pelo regresso ao antigo local de trabalho.

Foi com expectativa e ansiedade que os comerciantes do Bolhão receberam a notícia de que a requalificação do emblemático mercado do Porto ficará concluída durante o segundo semestre deste ano. Trata-se de um adiamento face à data inicialmente prevista que apontava a abertura do Bolhão para maio. A obra sofreu um primeiro atraso de um ano, devido à necessidade de se alterar o método construtivo, a que se juntaram mais uns meses. O anúncio de Rui Moreira levanta dúvidas aos comerciantes que veem a obra "muito atrasada no terreno".

O interior do mercado é ainda uma enorme cratera. A azáfama é grande com os camiões a entrar e a sair pela porta principal de acesso pela Rua Formosa. "Está a andar bem. O parque de estacionamento e o túnel estão construídos, mas ainda há muito para fazer", afirmou ao JN um trabalhador no local. A criação do túnel do Bolhão, entre a Rua do Ateneu Comercial do Porto e a Rua de Alexandre Braga, passando sob a Rua Formosa, vai possibilitar o acesso direto ao piso subterrâneo de logística do Mercado do Bolhão quando este reabrir.