Abastecimento de água condicionado no Porto, Maia e Matosinhos

A principal adutora de água, que serve o norte da cidade do Porto, sofreu uma rotura. O incidente nesta infraestrutura, localizada no concelho da Maia e da responsabilidade da Águas do Douro e Paiva, vai afetar o serviço de abastecimento de água dos concelhos do Porto, Maia e Matosinhos.

A reparação da adutora da Águas do Douro e Paiva vai obrigar a uma suspensão do abastecimento de água que afetará algumas zonas da cidade do Porto, a partir das 21.30 horas desta sexta-feira. As condições normais do serviço serão reestabelecidas até às 20 horas de sábado.

A Águas e Energia do Porto está a realizar todos os esforços para minimizar o impacto desta situação.

Após a reposição gradual das condições regulares do abastecimento, a empresa municipal alerta para a possível ocorrência de alguma turvação natural da água das torneiras, situação que ficará, entretanto, normalizada.