Abertas as inscrições para a corrida S. Silvestre do Porto

A corrida S. Silvestre, uma das provas mais populares, está de volta à estrada no dia 8 de janeiro com partida marcada para as 18 horas na Avenida dos Aliados, no Porto, e chegada ao mesmo local. As inscrições ainda estão abertas em www.runporto.com.

As inscrições para a corrida têm um custo de 17 euros para a prova de 10 quilómetros e de oito euros para a distância de cinco quilómetros até ao próximo dia 31.

Este ano, o evento volta a contar também com uma caminhada de cinco quilómetros para todas as idades.

De realçar que os dois percursos (de dez e oito quilómetros) sofreram alterações devido aos condicionamentos de trânsito existentes na zona da Baixa da cidade.

Segundo a organização, Rui Pedro Silva "é o grande recordista" desta tradicional prova, tendo vencido oito edições, seis delas consecutivas, em 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2016 e 2017.

Na competição feminina, Sara Moreira venceu a prova na última edição, depois de já ter ficado na primeira posição em 2008, 2009, 2015 e 2018. A atleta estava empatada a quatro vitórias com Fernanda Ribeiro e sagrou-se na noite de 13 de março a nova recordista feminina da S. Silvestre do Porto.