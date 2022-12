Aberto concurso para construção do Parque Alameda de Cartes no valor de 2,5 milhões

João Nogueira Hoje às 15:09 Facebook

Twitter

Partilhar

Foi lançado um novo concurso público para a construção do Parque Alameda de Cartes, em Campanhã, conforme publicado no Diário da República. Com um valor base de 2,5 milhões de euros e prazo de um ano para a execução das obras, as propostas podem ser entregues até 6 de fevereiro.

De acordo com a Câmara do Porto, os principais objetivos desta intervenção passam pela "criação de um parque verde de acesso público, multifuncional e inclusivo, capaz de melhorar a qualidade de vida das populações locais; o desenvolvimento de uma rede de circulação pedonal, promotora da mobilidade suave; a preservação da natureza e a promoção de dinâmicas ecológicas; e a otimização da circulação pedonal, definindo caminhos de menor declive".

O projeto é desenvolvido no âmbito do URBiNAT e conta com o financiamento europeu do programa Horizonte 2020. Os interessados ao concurso podem submeter propostas até ao dia 6 de fevereiro.

PUB

A intervenção contempla uma área localizada entre os bairros do Falcão, do Cerco e do Lagarteiro, com ligação ao Parque Oriental.

Com este projeto será possível "o acesso a parques, escolas, equipamentos e serviços será facilitado com a criação de espaços com áreas de receção e encontro, recreio, bem como espaços de promoção da biodiversidade e de fruição pelas pessoas", acrescenta a Câmara do Porto.