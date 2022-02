Aberto concurso para reabilitar edifício no Quarteirão de Carlos Alberto

JN/Agências Hoje às 11:59 Facebook

A Câmara do Porto anunciou, esta terça-feira, a abertura do concurso público para a empreitada de reabilitação de um edifício no Quarteirão de Carlos Alberto, que, com um investimento superior a 500 mil euros, dará lugar a três frações habitacionais.

Numa nota publicada no seu site, a Câmara do Porto afirma que se encontra a decorrer o concurso público para a empreitada de requalificação da parcela 6 no Quarteirão de Carlos Alberto, situada na Rua de Sá Noronha.

Fruto de um investimento municipal de cerca de 525 mil euros, a reabilitação do espaço "deverá dar lugar a três frações habitacionais para acrescentar à oferta de arrendamento acessível", esclarece a autarquia, acrescentando que também está prevista a ocupação de uma fração comercial no piso térreo.

Com um prazo de execução previsto de 20 meses, a operação é liderada pela empresa municipal Porto Vivo, SRU - Sociedade de Reabilitação Urbana do Porto e insere-se na estratégia de intervenção definida para o Quarteirão de Carlos Alberto, que arrancou em 2020 com o lançamento do concurso público para a reabilitação de um edifício, que deu lugar a três frações.

"O objetivo é inovar ao nível das tipologias dos espaços de residência de modo a criar uma frente de habitação com novas tipologias e da presença de novas funções de serviços, contribuindo para atrair diferentes segmentos de população para esta zona", justifica a autarquia.

A Câmara do Porto salienta ainda que a conclusão da empreitada possibilitará o "término do projeto Pátio Luso", implementado na zona central do quarteirão, "ficando assegurada a requalificação integral deste conjunto habitacional e de todo o quarteirão em respeito pelos valores patrimoniais".

O procedimento concursal foi publicado, em Diário da República, em 2 de fevereiro, tem como valor base 450 mil euros e um prazo de execução de 610 dias.