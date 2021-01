"Abrimos a porta porque temos famílias para dar de comer", diz gerente de bar do Porto

JN Hoje às 09:50 Facebook

Responsável de bar na Baixa do Porto onde foram captadas imagens de uma multidão em convívio garante que não houve festa. E lamenta que haja clientes que desrespeitam normas.

Há cerca de duas semanas, Miguel Marques Pinto, presidente da Mesa do Núcleo Litoral do Porto do PSD, publicou um vídeo no qual é possível visualizar dezenas de pessoas a confraternizar num bar do Porto sem distanciamento social nem máscara. As imagens foram filmadas a 8 de janeiro, noite em que os três clubes grandes do futebol português jogaram.