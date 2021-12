Abriram no Porto 18 centros de testagem gratuita à covid-19

Diana Cardoso Hoje às 19:54 Facebook

Já estão em funcionamento 18 centros de testagem, incluindo uma unidade móvel, no município do Porto. A autarquia estabeleceu contratos com três laboratórios, tendo cada um seis instalações fixas e uma unidade móvel. No total são 100 mil os testes disponibilizados até ao final do ano.

O POC Medical Care tem os seus centros de testagem localizados na Ribeira, Clérigos, Flores, Praça do Marquês de Pombal, Praça Dom Afonso V (Cristo Rei) e ainda a unidade de testagem móvel.

Em declarações à Lusa, na quinta-feira, Catarina Araújo, vereadora da Câmara do Porto com o pelouro da Educação, Juventude e Desporto afirmou que esta unidade móvel vai estar às quartas e quintas-feiras de manhã na Esplanada do Castelo, na zona da Foz, e, durante a tarde, no polo da Asprela do Instituto Português de Oncologia (IPO-Porto). Nos restantes dias, a unidade móvel terá "um percurso itinerante" mediante o "diagnóstico de necessidades".

Na Trindade, na praça D. João I, na praça de Parada Leitão, na estação de metro do Campo 24 de Agosto, na praça de Francisco Sá Carneiro e no parque da Cidade localizam-se os centros de testagem do Centro de Medicina Laboratorial Germano de Sousa. A Unilabs realiza testagens na praça de Parada Leitão, na praça dos Poveiros, na praça Mouzinho de Albuquerque, no Palácio de Cristal, na praça D. João I e na Estação Campanhã.

Os horários variam consoante os centros de testagem, sendo que nos dias festivos estes encontram-se abertos.

Em comunicado, o município refere que "a medida foi implementada pela Câmara do Porto para garantir a segurança da quadra natalícia e contribuir para a manutenção da atividade económica". Os "testes, ao corresponderem a um investimento integralmente assumido pela Câmara do Porto, são extraordinários aos quatro testes que o Governo disponibiliza por mês a cada cidadão".

A iniciativa da autarquia arrancou no dia 7, com seis locais para despiste gratuito à covid-19, tendo no dia seguinte sido criados mais dois postos.