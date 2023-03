Academia da A. F. Porto será construída em dois anos

Miguel Amorim Hoje às 17:04 Facebook

Twitter

Partilhar

O concurso para a construção da futura Academia da A. F. Porto, em Ramalde, junto à Via de Cintura Interna, deverá ser lançado no verão. Essa é a esperança de José Neves, presidente da associação, que ainda não consegue quantificar o valor do investimento. Mesmo assim, antecipa que quando iniciar, a obra terá um prazo de "dois anos".

Após ter sido feita a escritura da parcela de terreno pertencente à Santa Casa da Misericórdia, esta terça-feira foi a vez do mesmo procedimento em relação ao terreno da Câmara do Porto, numa cerimónia que contou com a vereadora do Desporto, Catarina Araújo.

"Faz todo o sentido. Será uma infraestrutura de excelência", disse a vereadora. "É um passo rumo ao futuro", considerou o responsável associativo.

PUB

José Neves explicou que o "projeto de arquitetura" está a ser analisado pelos serviços camarários, o que poderá ficar concluído "dentro de dois meses". A correr bem, o concurso para a adjudicação da obra deverá acontecer "no verão".

O complexo irá contar com três campos de futebol de onze (dois sintéticos e um relvado), mais um espaço para o futebol de praia e outro para segmentos específicos, como o treino de guarda-redes. Balneários, armazéns e zonas de logística estão entre as estruturas que completam a academia.

José Neves salientou a vontade de lançar um concurso para "poder concorrer a fundos comunitários". Adiantou que o caderno de encargos ainda não está fechado e que "os preços estão em constante flutuação", o que não permite avançar, para já, com o valor exato do investimento.