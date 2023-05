Académicos pedem alternativas ao fecho integral da biblioteca do Porto

Câmara está a traçar plano com serviços alternativos ao encerramento do espaço.

Preocupados com o possível encerramento integral da Biblioteca Pública Municipal do Porto (BPMP), provocado pelas futuras obras de requalificação e expansão, Paulo Vasconcelos e Maciel Santos lançaram uma petição pública, - que será dirigida em breve à Assembleia Municipal do Porto -, pedindo a criação de alternativas que "garantam a continuidade dos serviços de biblioteca sonora e leitura domiciliária". Há mais de 1200 assinaturas.

A Câmara do Porto diz que o concurso para a empreitada deverá ser lançado até ao final do ano, prevendo-se "que a obra possa começar no segundo semestre do ano seguinte". O investimento rondará os 20 milhões de euros, contando com projeto de execução. Certo é que o acondicionamento de documentos já impediu, ainda que "de forma pontual", a consulta de alguma informação, diz Paulo Vasconcelos, no 2.º ano de doutoramento. Há, entretanto, paletes pelos corredores já para o transporte de documentos.