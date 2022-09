Acesso à A3 pela VCI no sentido Porto/Valença cortado esta noite

JN/Agências Hoje às 15:46 Facebook

A Brisa vai interromper entre esta noite e sexta-feira, no sentido Porto/Valença, o ramo C de acesso à Autoestrada 3 (A3), através da Via de Cintura Interna (VCI), no Porto, indicou hoje.

Esta interrupção prende-se com os trabalhos de beneficiação e reforço do pavimento nos sublanços da A3 (Porto(VCI)/EN12/Águas Santas), explicou, em comunicado.

O ramo C (quem vem do Freixo) estará cortado à circulação automóvel entre as 21:00 de hoje e às 07:00 de sexta-feira.

O trânsito, em locais apropriados, será desviado por percursos alternativos devidamente sinalizados, sublinhou a Brisa.

"A Brisa Concessão Rodoviária agradece, antecipadamente, a compreensão e colaboração de todos utilizadores", concluiu.