Um autocarro da rede Expressos embateu num automóvel, no entroncamento da Avenida Fernão de Magalhães com a Rua Aires Ornelas, no Porto, pelas 12.45 horas desta quarta-feira.

O autocarro descia a avenida e embateu no automóvel que entrava em Fernão de Magalhães, proveniente da Rua Aires Ornelas. O carro foi projetado e embateu num sinal de trânsito, derrubando-o.

Apesar do aparato do acidente, não se registaram feridos.