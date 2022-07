O despiste de um camião, na Via de Cintura Interna (VCI), no sentido Freixo/Arrábida, esta segunda-feira, está a condicionar a via, junto à saída para a Boavista.

O acidente deu-se por volta das 14 horas.

Segundo o que o JN conseguiu apurar, o atrelado do pesado tombou na via, tendo espalhado vidro.

A circulação está a fazer-se apenas pela berma.

No local estão o Batalhão de Sapadores Bombeiros, a PSP, e elementos da Infraestruturas de Portugal.

Não há feridos a registar.