Um camião com matrícula polaca, que bateu em carros estacionados cerca das 10 horas desta manhã, está a entupir o trânsito entre as ruas Doutor Júlio de Matos com a de Costa Cabral, no Porto.

Ao fazer a curva entre aquelas duas artérias, o pesado foi embater em carros parados e o trânsito está interrompido há mais de duas horas.

Os automobilistas estão a ser obrigados a fazer inversão de marcha, enquanto a fila de autocarros é enorme. As autoridades estão no local a tentar resolver a situação.