Um acidente na Via de Cintura Interna (VCI), na tarde desta sexta-feira, está a condicionar o trânsito no sentido Arrábida/Freixo, no Porto. A ocorrência envolve um pesado que transportava carne.

O camião está imobilizado na VCI e a causar transtornos no trânsito.

O pesado transportava carne, que está espalhada na estrada. A PSP está no local a tomar conta da ocorrência.