Acidente com um encarcerado congestionou trânsito na VCI

Um acidente a envolver dois veículos pesados e um ligeiro congestionou, esta quarta-feira, à tarde, o trânsito na Via de Cintura Interna, no sentido Freixo-Arrábida, no Porto. Um dos condutores ficou encarcerado.

A vítima, um homem de cerca de 60 anos que conduzia a viatura ligeira, sofreu ferimentos ligeiros e foi transportado para o Hospital de S. João, no Porto.

A colisão entre as viaturas aconteceu às 17.15 horas, na VCI, no sentido Freixo-Arrábida, após o nó de Fernão de Magalhães.

Duas faixas foram cortadas ao trânsito, o que condicionou bastante a circulação.

Estiveram no local elementos do INEM, dos Sapadores do Porto, dos bombeiros Portuenses, da PSP e da empresa Infraestruturas de Portugal.