Acidente corta acesso à VCI no Campo Alegre

O Rua de Entrecampos, no Porto, que serve de acesso à VCI, no Porto, está cortada devido ao despiste seguido de capotamento de uma viatura.

O alerta foi dado pelas 16:38 e, pouco depois, o acesso à VCI foi cortado pelas autoridades ao mesmo tempo que foi assistida a vítima que ficara encarcerada na viatura, acrescentou a fonte.

Assistida no local, a vítima, que era também a única pessoa no veículo acidentado, registou apenas ferimentos leves, assinalou a fonte dos Sapadores.

Pelas 17:21, segundo a página da Proteção Civil, continuavam no local 15 operacionais assistidos por cinco viaturas, com a missão de remoção da viatura e limpeza da via, precisou a fonte.