Duas pessoas foram atropeladas na sequência de um acidente automóvel, esta quarta-feira à tarde, frente à zona do mercado temporário do Bolhão, no Porto.

As vítimas do atropelamento foram transportadas para o hospital.

O acidente ocorreu na área compreendida entre as ruas de Santa Catarina e Fernandes Tomás.

A PSP e a Polícia Municipal foram para o local, assim como os Bombeiros Sapadores do Porto e o INEM.