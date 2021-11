Hoje às 19:11 Facebook

Uma colisão entre dois automóveis na Avenida Gustavo Eiffel, no Porto, na tarde desta terça-feira, causou um ferido.

A colisão aconteceu pelas 17.30 horas. Os automóveis seguiam em direções opostas, sendo que um deles invadiu a faixa de circulação contrária.

O ferido é um homem aparentando cerca de 50 anos. Depois de assistido no local no INEM, foi transportado para o Hospital Santo António, também no Porto.