Um acidente, envolvendo um carro e uma bicicleta, esta sexta-feira de manhã, na zona do Freixo, no Porto, provocou a queda de árvores.

Segundo o JN conseguiu apurar, o acidente aconteceu na Rua Luís de Camões, tendo havido duas vítimas que foram assistidas no local.

A colisão aconteceu por volta das 9.20 horas.

Os Sapadores do Porto estiveram no local com 13 operacionais, apoiados por três viaturas.