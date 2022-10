Acrescento de mais um piso em casa antiga gera contestação no Porto

Alfredo Teixeira Hoje às 15:40 Facebook

As obras de requalificação de uma habitação na Travessa da Boa Morte, em Lordelo do Ouro, no Porto, estão a causar polémica entre moradores, que questionam o impacto na paisagem. Um residente avançou para tribunal.

A requalificação de uma casa em Lordelo do Ouro está a causar polémica junto dos restantes moradores. Numa das casas da Travessa da Boa Morte um proprietário acrescentou um piso ao seu imóvel. A Câmara do Porto deu aval à obra pois, "embora resulte em mais um piso, em pouco agrava a altura pré-existente". Um dos moradores da travessa é que não se mostra convencido com a explicação e apresentou uma providência cautelar no Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto que foi aceite.

As obras de requalificação desta habitação começaram em agosto. A casa é uma das muitas construções antigas que pintam o cenário do local. Contudo, assim que surgiu um piso mais elevado em relação às restantes começou a contestação. De acordo com o jornal Público, técnicos foram convocados pela autarquia para avaliar a situação e no relatório entregue ao município ambos mostraram-se desfavoráveis ao avanço da empreitada.

Mesmo assim, o pelouro do Urbanismo emitiu alvará para a construção prosseguir. "O processo foi reanalisado e dessa reanálise resultou a emissão de parecer favorável. Nesse parecer, concluiu-se que a altura proposta para a edificação, embora resulte em mais um piso, em pouco agrava a altura pré-existente. A ampliação consiste no aproveitamento do desvão do telhado, transformando-o num piso amansardado, que resulta num aumento na altura total do edifício em 20 centímetros, aproximadamente", informa a Câmara do Porto ao JN.

"Também se concluiu que a proposta não descaracteriza o conjunto no qual se insere, e que se trata de um edifício sem aparente qualidade arquitetónica. Há mais alvarás de obras emitidos para a mesma 'área histórica' que preveem aumento de cérceas", acrescenta a Autarquia que "desconhece se obra já parou [na sequência da providência cautelar], mas sabe que terá que parar por força da citação".