Adeptos holandeses do Feyenoord causam desacatos na noite portuense

Grupos de adeptos holandeses do Feyenoord, que na quinta-feira (20 horas) vai ao Dragão para jogo da fase de grupos da Liga Europa, causaram desacatos ao início da madrugada, na Baixa do Porto.

Fonte do Comando Metropolitano da PSP do Porto adiantou ao JN, à primeira hora de quinta-feira, que se registaram "situações anómalas" e alguns "distúrbios pontuais" protagonizados pelos adeptos holandeses, que provocaram "estragos materiais", não discriminados.

Segundo a PSP, àquela hora ninguém tinha sido detido e não havia feridos a registar. Esta última informação foi confirmada pelo Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) do Porto, que não registou nenhuma ocorrência.

A mesma fonte policial adiantou que está a ser feito um "acompanhamento adequado" dos adeptos, que na quarta-feira e hoje chegaram em grande número à cidade, onde Feyenoord e F. C. Porto se defrontam a partir das 20 horas. O JN já tinha noticiado que a PSP iria reforçar a segurança, contando com mais de 300 agentes e a ajuda de "spotters" da Holanda, face à chegada de cerca de três mil adeptos do país.

O reforço policial no Porto acontece duas semanas depois dos incidentes ocorridos na Baixa da cidade, que envolveram adeptos ingleses e belgas, do Wolverhampton e do Standard Liège, nos dias anteriores aos jogos que as equipas disputaram com o S.C. Braga e o Vitória de Guimarães.

Durante a tarde, adeptos do Feyenoord concentraram-se na Ribeira do Porto, num encontro marcado por música, cerveja e animação (veja o vídeo da reportagem).