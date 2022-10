Adidas admite levar funcionários da Maia para o Porto

A empresa alemã Adidas, instalada na TecMaia, afirmou nesta quinta-feira ao JN que não haverá reversão no despedimento de 300 dos seus 700 trabalhadores, anunciado na semana passada. Porém, está a tentar "encontrar soluções justas para todos", incluindo enviar alguns "para outros cargos da empresa no Porto".

Relativamente às acusações do secretário de Estado do Trabalho, na quarta-feira, de que o Governo soube do despedimento coletivo pela comunicação social, nada disse.

Miguel Fontes afirmou que não conseguia contactar com os responsáveis da empresa e admitiu ter havido irregularidades no despedimento.