Adjudicados 10 jazigos no Prado Repouso e Agramonte por mais de 88 mil euros

JN/Agências Hoje às 12:36 Facebook

Twitter

Partilhar

Dez dos 40 jazigos nos cemitérios do Prado do Repouso e de Agramonte, no Porto, foram hoje adjudicados por mais de 88 mil euros, tendo os restantes jazigos em hasta pública ficado sem interessados.

Na hasta pública, realizada hoje na Câmara do Porto, marcaram presença cerca de 20 interessados.

Dos 40 jazigos em hasta pública, apenas 10 foram adjudicados, sete dos quais no cemitério de Agramonte e três no cemitério do Prado do Repouso.

PUB

A maior licitação foi de 32.254,31 euros, equivalente ao preço base fixado pela autarquia, e referente a um jazigo com 14 metros quadrados e com capela no cemitério de Agramonte.

Entre as licitações, apenas duas foram superiores ao preço base estabelecido, nomadamente, um jazigo subterrâneo no cemitério de Agramonte, cujo preço base se fixava em 6.790,42 euros e foi adjudicado por 8.000 euros, e uma capela também no cemitério de Agramonte, com um valor base de 8.770,94 euros e adjudicada por 10.100 euros.

Na sessão foi também adjudicada uma capela no cemitério do Prado do Repouso por 20.300,43 euros, o equivalente ao valor base.

As restantes licitações dizem respeito a jazigos térreos, cujos preços variaram entre os 2.726,81 euros e 3.594,43 euros.

As adjudicações, por tempo indeterminado, representam uma receita de mais de 88 mil euros para Câmara do Porto, que é proprietária dos dois cemitérios, sendo que a concessão dos 40 jazigos permitiria arrecadar para os cofres da autarquia, no mínimo, mais de 355 mil euros.