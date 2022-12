Aeroporto do Porto: Mais de 100 ligações e novo recorde de passageiros à vista

Aeroporto Francisco Sá Carneiro alcança números superiores aos conseguidos no período anterior à pandemia de covid.

O Aeroporto Francisco Sá Carneiro acaba o ano de 2022 com perspetivas de ultrapassar os resultados obtidos em 2019, o ano grande do turismo português. Até outubro por ali passaram mais de 5,3 milhões de pessoas e 38 mil aviões de diferentes companhias aterraram no maior aeroporto do noroeste peninsular. Tudo indica que o recorde conseguido antes da pandemia de 6,5 milhões de passageiros será batido muito graças às novas rotas que não param de ser anunciadas. Atualmente, o Sá Carneiro oferece mais de uma centena de ligações.

Recentemente, a companhia low-cost Ryanair já anunciou 11 novas rotas a partir do próximo verão, passando o aeroporto internacional do Porto a ter ligações a Bristol e Leeds (Inglaterra), Castellon (Espanha), Maastricht (Países Baixos), Nimes e Estrasburgo (França), Shannon (Irlanda), Estocolmo (Suécia), Trapani e Turim (Itália) e Varsóvia (Polónia).