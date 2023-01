Aeroporto Francisco Sá Carneiro é o 7.º melhor a nível europeu

JN Hoje às 16:39 Facebook

De acordo com a associação Air Help, de 151 aeroportos analisados, o do Porto está na 54.ª posição a nível mundial (7.ª a nível europeu), enquanto Lisboa ocupa a 143ª posição.

A pontualidade foi o fator que mais contribuiu para a pontuação final.

Segundo nota divulgada pela Air Help, o Aeroporto Francisco Sá Carneiro teve a quinta maior subida em relação a 2019. Já o melhor aeroporto do mundo fica em Tóquio (Japão) e o melhor da Europa é o Aeroporto Internacional Adolfo Suárez/Madrid-Barajas.



Em entrevista à agência Lusa, o presidente do Turismo do Porto e Norte de Portugal (TPNP), Luís Pedro Martins, antecipa que, para este ano, a entidade regional vai manter a aposta nos fluxos dos mercados estratégicos do Porto e Norte como "Espanha, França, Alemanha e Reino Unido", mas vai também apostar em mercados de longa distância, como "Israel, Estados Unidos, Brasil e Canadá".

"Hoje temos a certeza que vamos ter a companhia aérea israelita SunDor a voar duas vezes por semana para o Aeroporto Francisco Sá Carneiro a partir de março", declarou Luís Pedro Martins, explicando que era uma "expectativa para 2024", que foi antecipada.

Em 2023, o mesmo responsável também quer apostar no crescimento dos mercados de Itália, Países Baixos, Bélgica, Polónia e Suíça. Continuar a apostar no turismo de negócio, em que a região deu um "salto gigante" recentemente, passando do 34. º lugar para o 14.º, é outro objetivo.