Aeroporto Sá Carneiro impulsiona caminhos portugueses de Santiago

Os dois caminhos de Santiago de Compostela portugueses, atualmente certificados, o do interior e o da costa, foram percorridos no ano passado por 123 800 peregrinos, a maioria estrangeiros.

O aeroporto Sá Carneiro, no Porto, tem sido cada vez mais porta de entrada para peregrinos de várias nacionalidades, que rumam a Santiago, na Galiza, pelas rotas nacionais. Segundo resultados divulgados esta segunda-feira num evento em Vigo, organizado pelo Agrupamento Europeu de Cooperação Territorial da Eurorregião Galiza-Norte de Portugal, a maioria dos peregrinos são de Espanha, Itália, EUA e Portugal, mas há outras nacionalidades a ganhar força.

"Do lado português tem sido conseguido um apoio incrível através da nossa infraestrutura, que é o aeroporto Sá Carneiro. Têm chegado peregrinos da Coreia do Sul, Alemanha, Estados Unidos, e que têm feito o caminho a partir do lado português", revelou Nuno Almeida, diretor do Agrupamento, referindo que "em 2022, ainda na fase de recuperação da pandemia, 123 800 peregrinos fizeram os caminhos portugueses, num universo global de 438 mil". "O caminho português tem-se vindo a afirmar de uma forma sustentada", disse, adiantando que "o caminho francês [o mais procurado] registou 227 mil peregrinos".

Quanto à origem dos peregrinos, no ano passado, disse ainda, "foram cerca de 20 mil portugueses". "Portugal é a quarta nacionalidade, atrás de Espanha, Itália e dos EUA", frisou.

Este ano, "no primeiro trimestre, 2381 peregrinos percorreram os caminhos portugueses, em 7129 que chegaram a Compostela".

Ainda esta segunda-feira, no evento em Vigo, deverão ser apresentados outros resultados relacionados com os caminhos de Santiago, nomeadamente, os impactos económicos.

"Este seminário é um modesto contributo para estruturar esta ligação rumo a Santiago de Compostela", indicou Nuno Almeida.