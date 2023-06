Aeroporto Sá Carneiro reforça oferta e região espera recorde de turistas

Grande crescimento do Turismo do Porto e Norte no primeiro trimestre. Contactos com a Azul para trazer mais brasileiros. Voos de Israel poderão duplicar.

Mais 36% no número de hóspedes (1,1 milhões), 40,7% nas dormidas (2,1 milhões) e 54% nos proveitos (129 milhões de euros). Este é o balanço do primeiro trimestre relativo ao Turismo do Porto e Norte (TPN), com base nos dados do Instituto Nacional de Estatística, e que funciona como indicador de como poderá terminar o ano.

Não havendo turbulência e complicações de maior, o presidente do TPN , Luís Pedro Martins, avança ao JN que para 2023 estará reservado "novo recorde", apontando os sete milhões de turistas como novo objetivo, comparando com os 6,5 milhões recebidos em 2022.