"Afirmar o Porto e a avenida como marcas fortes e genuínas"

O sentido descendente dos Aliados é um bom retrato de como a histórica avenida portuense, inaugurada em 1917, mudou de face ao longo dos últimos anos e deu lugar ao luxo.

Nasceram dois hotéis de cinco estrelas, o Monumental e o Eurostars, cresceram lojas destinadas a públicos com carteiras que não olham a gastos, como a Burberry, na esquina com a Elísio de Melo, a Boutique dos Relógios Plus e a Fátima Mendes ou a Tod"s. Qualquer semelhança com um passado não muito afastado no tempo é pura ilusão. A mudança veio para ficar.

"A estratégia global passa por afirmar o Porto e, em particular, a Avenida dos Aliados como uma marca forte e, simultaneamente, genuína. Um destino comunicado pelo seu todo, que se afirma como seguro para turistas com traços financeiros fortes que lá podem realizar as suas compras de luxo", resume Teresa Aragonez, do Instituto Superior de Contabilidade e Administração da Universidade de Aveiro, especialista em marketing de turismo.