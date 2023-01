Agravamento do mau tempo obriga a fechar marginal na Foz

JN/Agências Hoje às 14:35 Facebook

A Câmara do Porto anunciou hoje que devido ao agravamento das condições meteorológicas relativamente à agitação marítima, vento e precipitação, a circulação automóvel e pedonal serão interrompidas na Avenida D. Carlos I, a partir das 18 horas.

"Por precaução e para salvaguarda da segurança de pessoas e bens, a circulação automóvel e pedonal na Avenida de Dom Carlos I, na zona da barra do Douro, irá ser interrompida a partir das 18 horas de hoje", refere na sua página na Internet.

De acordo com a autarquia, o trânsito será restabelecido logo que as condições do mar o permitam, sendo efetuada uma reavaliação da situação durante a manhã de quinta-feira.

O Serviço Municipal de Proteção Civil informa, ainda, que serão também efetuados impedimentos da circulação pedonal, à cota baixa, na Av. do Brasil e Av. de Montevideu.

Face às previsões do IPMA, "é expectável o aumento do risco de galgamentos costeiros durante os períodos de preia-mar, que poderão ser confirmados no site do Instituto Hidrográfico".

Deste modo, a Proteção Civil Municipal recomenda à população a tomada das necessárias medidas preventivas e de proteção e a adoção de comportamentos adequados que permitam minimizar o risco existente.

Aponta a adoção de uma condução defensiva, reduzindo a velocidade e tendo especial cuidado com a possível formação de lençóis de água nas vias ou com a redução da visibilidade e ao não atravessamento de zonas inundadas, de modo a precaver o arrastamento de pessoas ou viaturas para buracos no pavimento ou caixas de esgoto abertas e a desobstrução dos sistemas de escoamento das águas pluviais, como bueiros, algerozes e caleiras, e retirada de inertes e outros objetos que possam ser arrastados ou criem obstáculo ao livre escoamento das águas.

Aconselha também o respeito pelos perímetros de segurança estabelecidos junto da orla costeira e acessos aos molhes, nomeadamente na Avenida de D. Carlos I, Avenida do Brasil e Avenida de Montevideu ou outros que venha a ser necessário implementar e especial atenção na circulação, permanência e estacionamento junto a áreas arborizadas, devido à possibilidade de queda de ramos ou árvores, em virtude do vento forte e da forte saturação dos solos.

A Proteção Civil Municipal recomenda ainda a adequada fixação de estruturas soltas, como andaimes, placards, lonas publicitárias ou outras estruturas suspensas e solicita atenção às informações do Instituto Português do Mar e da Atmosfera e indicações, da Proteção Civil e das Forças de Segurança.