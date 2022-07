Água da Praia de Gondarém imprópria para banhos

João Nogueira Hoje às 11:40 Facebook

A praia de Gondarém, no Porto, está interdita a banhos desde a tarde desta quarta-feira, porque a água encontra-se imprópria, apresentando "valores microbiológicos acima dos parâmetros de referência".

"Este desaconselhamento a banhos irá manter-se até que os resultados de uma análise à qualidade da água indiquem que os valores microbiológicos se encontram dentro dos parâmetros de referência", explica a Autoridade Marítima Nacional, que determinou o hasteamento da bandeira vermelha na praia e a colocação de avisos nos acessos ao areal.

"Os banhos foram desaconselhados porque os resultados provisórios obtidos na recolha de amostra de água efetuada no dia 4/7/2022 na água balnear de Gondarém no concelho de Porto indica que foram ultrapassados os valores limite definidos para parâmetros biológicos (E. Coli)", explicitou, ao JN, a Agência Portuguesa do Ambiente.

"Toda esta ação foi articulada entre a Capitania do Porto do Douro, a Agência Portuguesa do Ambiente, a Câmara Municipal do Porto e a Autoridade de Saúde", sublinhou a Autoridade Marítima.