Água desce, mas taxa de resíduos sobe no Porto

A Câmara do Porto vota, na próxima segunda-feira, a tabela de preços proposta para 2023 para o abastecimento de água e recolha de resíduos. O preço da água desce, mas a subida da tarifas associadas à recolha, tratamento e drenagem de águas residuais pode chegar aos 37,4%.

É votada, na próxima segunda-feira, em reunião de Câmara, a proposta de tarifário da Águas e Energia do Porto para 2023. O Município propõe uma descida do preço do abastecimento de água (entre os 9,1% e os 2,4%) e uma subida da taxa de resíduos. O aumento desta última pode chegar aos 37,4%. A nova tabela procurou "refletir de forma mais adequada o custo subjacente à atividade de exploração de sistemas municipais de saneamento de águas residuais, procedendo-se a uma redução das tarifas praticadas no abastecimento de água e a um aumento das tarifas associadas à recolha, tratamento e drenagem de águas residuais".

Se a proposta for aprovada, entrará em vigor a 1 de fevereiro.

"As famílias numerosas, no âmbito dos contratos para utilizadores domésticos, continuam a beneficiar de uma tarifa especial de acordo com os pressupostos de elegibilidade e acessibilidade já adotados pela empresa", refere o Município.

Pronúncia da ERSAR

A proposta foi submetida a parecer da entidade reguladora do setor das águas e resíduos (ERSAR). A pronúncia daquela entidade refere a sugestão de diminuição "das tarifas do serviço de abastecimento de água entre 9,1% e 2,4%", mas o aumento das "tarifas do serviço de saneamento de águas residuais" pode variar entre os "9,2% e 37,4%".

Para a ERSAR, "o tarifário proposto conduz a uma cobertura dos gastos excessiva no serviço de abastecimento de águas". Apesar da evolução positiva, aquela entidade alerta a Águas e Energia do Porto para "continuar a promover a melhoria deste indicador, de forma a não onerar injustificadamente os utilizadores".