Águas do Porto alerta para fraude em nome da empresa

A empresa municipal Águas do Porto está a alertar os seus clientes para situações de fraude que têm sido praticadas por vários indivíduos com credenciais da empresa falsificadas.

De acordo com a empresa, as pessoas que se estão a fazer passar por funcionários da Águas do Porto estarão a "abordar os seus clientes e a solicitar ilicitamente pagamentos em numerário, com o pretexto de se tratar de correções de faturação".

Além do alerta lançado, a empresa esclarece ainda que não efetua cobranças fora dos balcões de atendimento - os quais estão exclusivamente em funcionamento na sua sede, na Rua do Barão de Nova Sintra, 285, e no Gabinete do Munícipe, "Palácio dos Correios" na Praça do General Humberto Delgado, 266) - ou dos seus agentes externos devidamente autorizados - Payshop, Pagaqui e CTT.

A Águas do Porto está já tomar as medidas possíveis para evitar a continuidade desta fraude, solicitando aos clientes que, no caso de serem confrontados com indivíduos naquelas circunstâncias, contactem de imediato as autoridades.