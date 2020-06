Ajuntamentos levam ao fecho de jardins no Porto e em Gaia

Ana Sofia Rocha Hoje às 09:56 Facebook

Porto e Gaia tomam medidas para acabar com convívios de centenas de pessoas, que se verificam também em Lisboa e Braga. PSP reforça fiscalização.

As câmaras municipais do Porto e de Gaia estão a tomar medidas para combater os aglomerados de pessoas, sobretudo de jovens, em vários espaços públicos, ditando o encerramento de zonas como as Virtudes ou o Jardim do Morro. Com os bares e discotecas fechados, têm sido cada vez mais os convívios ao ar livre, com aglomerados que não cumprem as regras de distanciamento. Uma situação que se verifica um pouco por todo o país, de Braga a Lisboa.

"Temos assistido ao recrudescer de atividades sociais diversas de convívio, pontuais e organizadas entre grupos de amigos que poderão potenciar a multiplicação de redes de contágio", confirma ao JN a PSP, garantindo o reforço da fiscalização a atividades sociais que "proporcionem ajuntamentos".