Alarme do Palácio da Bolsa falha em teste de segurança

Maioria dos trabalhadores que foram retirados do edifício comentaram que não ouviram alarme. Consultor da área de emergência confirmou "falha" e referiu ao JN que alerta passará a ser feito com sinal de voz

Pouco passava das 11 horas desta terça-feira quando cerca de 20 pessoas que trabalham no Palácio da Bolsa, no Porto, começaram a sair de forma ordeira do edifício onde está instalada a Associação Comercial do Porto, na Rua de Ferreira Borges. As sirenes dos três carros do Batalhão de Sapadores Bombeiros , a descer a Rua de Mouzinho da Silveira, ainda chegaram a assustar quem passava nas imediações. Mas rapidamente se percebeu que se tratava de um simulacro e tudo correu como estava previsto. Só que a grande maioria dos que estavam dentro do imóvel, classificado como monumento nacional, queixaram-se que não ouviram o alarme de incêndio.

"Só saí porque um colega avisou-me que tinha soado o alarme. Caso contrário, continuava a trabalhar normalmente, porque não me apercebi de nada", comentou uma funcionária. Um desabafo que, à medida que os trabalhadores iam chegando ao jardim da Praça do Infante, se tornou numa queixa comum.